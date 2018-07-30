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30.07.2018 13:25 В ходе акции «Автобус» тульские автоинспекторы нашли более 600 нарушений Вести-Тула





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Зафиксированы случаи отсутствия водительского удостоверения, медицинского освидетельствования перед выездом, нахождения за рулем водителя в состоянии алкогольного опьянения. Почти двадцати автобусам с неисправностями рулевого управления и тормозной системы запрещена дальнейшая эксплуатация. Подобные профилактические мероприятия проводятся на регулярной основе во всех районах Тульской области.



Более шестисот нарушений за 10 дней выявили сотрудники областной Госавтоинспекции при проверке пассажирского транспорта в ходе профилактической акции «Автобус». Это и незаконное внесение изменений в конструкцию автобусов, и установка газобаллонного оборудования, тягово-сцепных устройств, демонтаж пассажирских сидений и ряд других.Зафиксированы случаи отсутствия водительского удостоверения, медицинского освидетельствования перед выездом, нахождения за рулем водителя в состоянии алкогольного опьянения. Почти двадцати автобусам с неисправностями рулевого управления и тормозной системы запрещена дальнейшая эксплуатация. Подобные профилактические мероприятия проводятся на регулярной основе во всех районах Тульской области.

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