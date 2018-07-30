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30.07.2018 12:49 Евгений Авилов: Без перекрытия ремонт Ложевой не обойдётся Вести-Тула





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Реверсивное движение будет организовано на участке от улицы Металлургов до Калинина, по нечётной стороне улицы с 3 по 17 августа. Ну а полностью завершить ремонт Ложевой планируется до 1-го сентября. По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, «без перекрытия ремонт не обойдётся. Мы перекрываем всего один участок».



Частичное перекрытие улицы Ложевой обсудили на оперативном совещании в администрации Тулы. Одну из главных транспортных артерий оружейной столицы начали ремонтировать. Планируется уложить 45 тысяч квадратных метров асфальта и провести работы по переустройству дорожного основания. Именно с последними и связано перекрытие.Реверсивное движение будет организовано на участке от улицы Металлургов до Калинина, по нечётной стороне улицы с 3 по 17 августа. Ну а полностью завершить ремонт Ложевой планируется до 1-го сентября. По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, «без перекрытия ремонт не обойдётся. Мы перекрываем всего один участок».





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