Ветхая культура:
Гром грянул
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Матвей:
Путь к жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



30.07.2018 11:01 Будут ли туляки больше платить за вывоз мусора?
Татьяна Голубова

В Туле появилась единая компания, которая займется сбором и утилизацией твердых коммунальных отходов

| фото |
На первой в Туле встрече с представителем регионального мусорного оператора «Хартия», выигравшим аукцион на обслуживание областной столицы, свои вопросы смогли задать старшие по домам, представители управляющих компаний и жители округа.
Как сообщил начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Тулы Сергей Шестаков, «на территории региона будет работать единый оператор по вывозу мусора, это фирма «Хартия», город Москва, которые выиграли аукцион. Мы подготовили урну для голосования, в которую жители будут бросать листочки с просьбами ответить на вопросы, взять в оборот проблемы по вывозу мусора, которые сегодня существую».

Большая часть вопросов касалась изменения тарифов на вывоз мусора. Директор тульского филиала «Хартии» пообещал, что качество предоставляемых услуг по вывозу твердых и габаритных отходов для туляков возрастет, соответственно, произойдут и изменения тарифов. Стоимость обслуживания будет включать не только транспортировку и захоронение, но и обращение с отходами. Точная сумма будет известна после согласования с региональным комитетом по тарифам.

По словам директора тульского филиала ООО «Хартия» Леонида Березина, «мы имеем свой полигон, свой мусоросжигательный завод, сортировочные комплексы. У нас достаточно крепкая материальная база и людские ресурсы – у нас работают профессионалы, которые проходят обучение».

Кардинально новый для региона формат сбора и переработки мусора вступит позже, а пока оператор проведет инвентаризацию контейнерных площадок, предоставит в администрацию города данные по сбору и транспортировке отходов.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .