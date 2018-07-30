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30.07.2018 11:01 Будут ли туляки больше платить за вывоз мусора? Татьяна Голубова





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Как сообщил начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Тулы Сергей Шестаков, «на территории региона будет работать единый оператор по вывозу мусора, это фирма «Хартия», город Москва, которые выиграли аукцион. Мы подготовили урну для голосования, в которую жители будут бросать листочки с просьбами ответить на вопросы, взять в оборот проблемы по вывозу мусора, которые сегодня существую».



Большая часть вопросов касалась изменения тарифов на вывоз мусора. Директор тульского филиала «Хартии» пообещал, что качество предоставляемых услуг по вывозу твердых и габаритных отходов для туляков возрастет, соответственно, произойдут и изменения тарифов. Стоимость обслуживания будет включать не только транспортировку и захоронение, но и обращение с отходами. Точная сумма будет известна после согласования с региональным комитетом по тарифам.



По словам директора тульского филиала ООО «Хартия» Леонида Березина, «мы имеем свой полигон, свой мусоросжигательный завод, сортировочные комплексы. У нас достаточно крепкая материальная база и людские ресурсы – у нас работают профессионалы, которые проходят обучение».



Кардинально новый для региона формат сбора и переработки мусора вступит позже, а пока оператор проведет инвентаризацию контейнерных площадок, предоставит в администрацию города данные по сбору и транспортировке отходов.



На первой в Туле встрече с представителем регионального мусорного оператора «Хартия», выигравшим аукцион на обслуживание областной столицы, свои вопросы смогли задать старшие по домам, представители управляющих компаний и жители округа.Как сообщил начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Тулы Сергей Шестаков, «на территории региона будет работать единый оператор по вывозу мусора, это фирма «Хартия», город Москва, которые выиграли аукцион. Мы подготовили урну для голосования, в которую жители будут бросать листочки с просьбами ответить на вопросы, взять в оборот проблемы по вывозу мусора, которые сегодня существую».Большая часть вопросов касалась изменения тарифов на вывоз мусора. Директор тульского филиала «Хартии» пообещал, что качество предоставляемых услуг по вывозу твердых и габаритных отходов для туляков возрастет, соответственно, произойдут и изменения тарифов. Стоимость обслуживания будет включать не только транспортировку и захоронение, но и обращение с отходами. Точная сумма будет известна после согласования с региональным комитетом по тарифам.По словам директора тульского филиала ООО «Хартия» Леонида Березина, «мы имеем свой полигон, свой мусоросжигательный завод, сортировочные комплексы. У нас достаточно крепкая материальная база и людские ресурсы – у нас работают профессионалы, которые проходят обучение».Кардинально новый для региона формат сбора и переработки мусора вступит позже, а пока оператор проведет инвентаризацию контейнерных площадок, предоставит в администрацию города данные по сбору и транспортировке отходов.





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