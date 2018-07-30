НОВОСТИ | Общество







30.07.2018 10:24 В щёкинской деревне жители вынуждены радоваться каждому дождю Мария Кузнецова





| фото |



Александра Ивановна Гордеева - старожил деревни. В приказавшем долго жить колхозе имени Орджоникидзе отработала всю жизнь дояркой. Там и травму получила – бык сломал рёбра с двух сторон: «Удержи нету».



Удержи нет, а за водой иди. Питьевая - только в колодце. Водонапорная башня вышла из строя в начале нулевых. «Трубы все сгнили, куда только не обращались, и в Щёкинскую администрацию. Везде нас просто посылают. Говорят, что очень дорого башню делать», - рассказала жительница деревни Марина Скащенко.



Колонки на деревенской улочке давно заросли травой. Местные жители ведут нас по некошеной, заросшей тропинке к колодцу. А вот и заветный источник. Ему явно нужен уход - подсыпать, подлатать, почистить. Идти до колодца почти километр.



В деревне Кузьмино живут восемьдесят человек, среди них много пожилых людей. Если дети не могут привезти воду - то только сюда. Или пользоваться старинным деревенским способом – обменивать воду на водку. Вот такой долгий путь, чтобы просто чаю попить.



В администрации Щёкинского района о проблеме кузьминцев узнали от нас. Как сообщил председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щёкинского района Дмитрий Субботин, «в администрацию района обращений не было по поводу обеспечением дополнительным колодцем. Напишут заявление – рассмотри возможность обустройства второго колодца на следующий год».



Кузьмино, хоть и без воды, и с разбитой дорогой - не умирает. Рядом - охотничье хозяйство. Здесь же открывается небольшой молочный завод. Жители ждут помощи и от предприятий, и от администрации. Да всё никак не могут договориться.



Ах, как хочется пить. И утятам, и поросенку Васе, и его маме. Как и все жители деревни Кузьмино, Марина Скащенко рада дождям - значит, в бочках будет вода. Дождевая - и для живности, и для полива, да вообще для разных нужд.Александра Ивановна Гордеева - старожил деревни. В приказавшем долго жить колхозе имени Орджоникидзе отработала всю жизнь дояркой. Там и травму получила – бык сломал рёбра с двух сторон: «Удержи нету».Удержи нет, а за водой иди. Питьевая - только в колодце. Водонапорная башня вышла из строя в начале нулевых. «Трубы все сгнили, куда только не обращались, и в Щёкинскую администрацию. Везде нас просто посылают. Говорят, что очень дорого башню делать», - рассказала жительница деревни Марина Скащенко.Колонки на деревенской улочке давно заросли травой. Местные жители ведут нас по некошеной, заросшей тропинке к колодцу. А вот и заветный источник. Ему явно нужен уход - подсыпать, подлатать, почистить. Идти до колодца почти километр.В деревне Кузьмино живут восемьдесят человек, среди них много пожилых людей. Если дети не могут привезти воду - то только сюда. Или пользоваться старинным деревенским способом – обменивать воду на водку. Вот такой долгий путь, чтобы просто чаю попить.В администрации Щёкинского района о проблеме кузьминцев узнали от нас. Как сообщил председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щёкинского района Дмитрий Субботин, «в администрацию района обращений не было по поводу обеспечением дополнительным колодцем. Напишут заявление – рассмотри возможность обустройства второго колодца на следующий год».Кузьмино, хоть и без воды, и с разбитой дорогой - не умирает. Рядом - охотничье хозяйство. Здесь же открывается небольшой молочный завод. Жители ждут помощи и от предприятий, и от администрации. Да всё никак не могут договориться.





Читать @gtrktula



















