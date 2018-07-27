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НОВОСТИ | Общество



27.07.2018 19:03 В Тульской области финишировал этап международного ралли «Шёлковый путь»
Надежда Долгих

В Тульской области финишировал этап международного ралли «Шёлковый путь»

| фото |
Тульская земля, встречай! Готовность номер один. Грузовики и внедорожники ралли-марафона «Шелковый путь» с ревом прокатились по гостеприимной земле нашего региона. На этом финише с хлебом и солью в Воловском районе завершился последний седьмой этап российской части гонки.

И по результатам ралли экипаж «КАМАЗ-мастер» во главе с Андрем Каргиновым победил в зачете грузовиков. «Это оставалось одной из непокоренных вершин, потому что мы побеждали и на Дакаре в 2014 году, в Африка-рейсе в 2017, и вот сейчас выиграли «Шелковый путь», чему мы несказанно рады», - рассказал Андрей Каргинов.

Второе и третье места в этом же зачете достались Айрату Мардееву и Антону Шибалову. Победителем гонки среди внедорожников стал Язида Аль-Раджи из Саудовской Аравии, хотя лидером седьмого этапа был британец Гарри Хант, который занимал первую позицию, пока на четвертом этапе с его авто «Peugeot 3008» не случилась поломка.

«Отправление было сложным, но все равно выглядело все красиво, да и отыграл я быстро. Машина у меня чудесная. Благодаря тому, что она выносливая, и благодаря моей команде я ехал и показывал такой результат», - сообщил Гарри Хант.

Ралли-рейд «Шелковый путь» по своей сложности может соперничать с легендарным «Дакаром». Позади - астраханские и калмыцкие пески, волгоградские степи. Трудно дались и грунтовые дороги средней полосы России. К слову, по Тульской земле маршрут ралли проходит не впервые.

По словам руководителя международного ралли «Шёлковый путь» Владимира Чагина, «умеют у нас в России встречать гостей. Безумная радость была сегодня у участников на старте спец-участка. Сейчас мы видим их взгляды, их эмоции. Все говорят, какая гостеприимная и красивая Россия. У нас в июле прошел российский этап «Шёлкового пути», а в сентябре будет по территории Китая в пустыне Гоби».

На одометре плюс 3000 километров, и это еще не все. Из Тульской области участники отправились в Москву, где на Красной площади победителям вручат кубки в виде белого тигра. Но главный приз, конечно, - драйв от рискового путешествия и эмоции победы.













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