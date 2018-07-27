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27.07.2018 18:38 Проблемы многодетной мамы из Болохова губернатор решил в ручном режиме Вести-Тула





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В частности, к губернатору обратилась многодетная мама из города Болохово с просьбой об улучшении жилищных условий, установлении статуса малоимущей семьи, о направлении детей в оздоровительный лагерь и ещё с рядом вопросов.



«Заместитель министра труда возьмёт ситуацию под контроль, чтобы в ручном режиме помочь вам пройти все процедуры, чтобы появились и выплаты, и возможность подать заявку на улучшение жилищных условий», - пояснил Алексей Дюмин заявительнице.



Жилье для многодетной семьи, предоставление в аренду земли, ремонт дороги, переселение, вручение Ордена мужества. По таким вопросам сегодня глава региона Алексей Дюмин беседовал лично с жителями Тульской области. Практически по всем вопросам были даны положительные ответы.В частности, к губернатору обратилась многодетная мама из города Болохово с просьбой об улучшении жилищных условий, установлении статуса малоимущей семьи, о направлении детей в оздоровительный лагерь и ещё с рядом вопросов.«Заместитель министра труда возьмёт ситуацию под контроль, чтобы в ручном режиме помочь вам пройти все процедуры, чтобы появились и выплаты, и возможность подать заявку на улучшение жилищных условий», - пояснил Алексей Дюмин заявительнице.





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