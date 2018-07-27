НОВОСТИ | Происшествия







27.07.2018 18:06 Тульские полицейские задержали подозреваемого в преступлении 13-летней давности Вести-Тула





| фото |



А в Ясногорском районе на приусадебном участке дома, в котором проживает 68-летний мужчина, полицейские обнаружили почти 1800 кустов конопли. Растения были направлены на экспертизу, которая подтвердила содержание наркотических веществ. Теперь горе-садоводу может грозить до восьми лет лишения свободы.



Спустя 13 лет тульским полицейским удалось задержать подозреваемого в дерзком преступлении, совершенном в Чернском районе. Как поясняют в региональном управлении МВД, в 2004 году один из фигурантов, находясь под подпиской о невыезде, скрылся от следователей. Задержали злоумышленника в Москве, где он жил без документов и создал семью.А в Ясногорском районе на приусадебном участке дома, в котором проживает 68-летний мужчина, полицейские обнаружили почти 1800 кустов конопли. Растения были направлены на экспертизу, которая подтвердила содержание наркотических веществ. Теперь горе-садоводу может грозить до восьми лет лишения свободы.

Читать @gtrktula

















