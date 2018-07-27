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27.07.2018 17:54 Тульские городошники в составе сборной России выиграли первенство Европы Вести-Тула





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В состав национальной сборной входили спортсмены из Тульской области Дмитрий Ананьев и Владислав Быстров, а также Агнат Иванюк из Санкт-Петербурга. Тренируются тульские спортсмены под руководством тренеров Александра и Максима Самойловых.



В белорусском городе Молодечно завершилось первенство Европы по городошному спорту. В командных соревнованиях среди юношей сборная команда России завоевала золотые медали и выиграла первенство.В состав национальной сборной входили спортсмены из Тульской области Дмитрий Ананьев и Владислав Быстров, а также Агнат Иванюк из Санкт-Петербурга. Тренируются тульские спортсмены под руководством тренеров Александра и Максима Самойловых.

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