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27.07.2018 17:00 Юная тульская вокалистка привезла награду с конкурса Елены Образцовой Вести-Тула





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Вокалом она занимается четыре года. Мастерство оттачивает в Зареченской детской школе искусств в классе заслуженного работника культуры Елены Адамовой. Участники конкурса выступали в трех возрастных группах. В группе Лены было 60 обладателей прекрасного голоса. Выдержать конкуренцию оказалось непросто.



«Я выступала под первым номером. Первой выступать очень тяжело, - рассказала Елена Калюжная. - Пела романс «Ночь» Рубинштейна, старинную арию «Тревоги горьких дум», а во втором туре – арию Лауретты из оперы Джанни Скикки. Мечтаю спеть с Анной Нетребко».



Покорила высокопрофессиональное жюри международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой и теперь мечтает о дуэте с Анной Нетребко. На днях наша землячка 16-летняя Елена Калюжная вернулась из Санкт-Петербурга с наградой.Вокалом она занимается четыре года. Мастерство оттачивает в Зареченской детской школе искусств в классе заслуженного работника культуры Елены Адамовой. Участники конкурса выступали в трех возрастных группах. В группе Лены было 60 обладателей прекрасного голоса. Выдержать конкуренцию оказалось непросто.«Я выступала под первым номером. Первой выступать очень тяжело, - рассказала Елена Калюжная. - Пела романс «Ночь» Рубинштейна, старинную арию «Тревоги горьких дум», а во втором туре – арию Лауретты из оперы Джанни Скикки. Мечтаю спеть с Анной Нетребко».





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