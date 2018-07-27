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27.07.2018 16:27 Заокские земельные махинаторы отправились за решётку Вести-Тула





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Как сообщила государственный обвинитель Ирина Терехова, «осужденным назначено наказание в виде лишения свободы, максимальный срок которого составил 5 лет 6 месяцев. Осужденные после отбытия основного наказания лишены права заниматься деятельностью в сфере сделок с недвижимостью».



Махинации с землёй на сумму свыше 21 миллиона рублей. Такой материальный ущерб администрации Заокского района нанесён из-за неправомерных действий бывшего старшего специалиста местного управления Росреестра Аллы Алимовой и пятерых её знакомых. Обвинительный приговор вынес Заокский районный суд. Установлено, что с февраля 2011 года по октябрь 2014 года злоумышленники незаконно приобрели права на 14 земельных участков.Как сообщила государственный обвинитель Ирина Терехова, «осужденным назначено наказание в виде лишения свободы, максимальный срок которого составил 5 лет 6 месяцев. Осужденные после отбытия основного наказания лишены права заниматься деятельностью в сфере сделок с недвижимостью».





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