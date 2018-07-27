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|27.07.2018 16:05 Крупные должники Тульской области планируют расплатиться с рабочими в 2018 году
|Вести-Тула
55 миллионов рублей выплатили, осталось 12 с половиной. Общую сумму долгов по зарплатам на «Киреевском заводе лёгких металлоконструкций» удалось снизить путём продажи старого оборудования и металлолома. О судьбе обанкротившихся предприятий региона и тех, что на грани, говорили на специальной комиссии в правительстве Тульской области.
Задолженность по заработанной плате на предприятиях ООО «Дервейс» Богородицкого района, ЗАО «Стальинвест» в Щекинском районе, тульского АО «Этон-Энергетик», а также вышеупомянутого «Киреевского завода лёгких металлоконструкций» планируется погасить в текущем году.
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