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27.07.2018 13:07 Тульский авиамоделист успешно выступил в составе сборной РФ на чемпионате мира Вести-Тула





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Туляки на протяжении многих лет - в авангарде отечественного авиамоделизма. Вот и на этот раз, кроме Юрия Моисеева, представляли Россию в сборной мастера спорта международного класса Александр Шалаев, Андрей Беляев, заслуженный тренер Евгений Яковлев. Впереди у спортсменов - этап кубка мира в Латвии и Чемпионат России.



С победой в классе кордовых гоночных моделей вернулась сборная России с чемпионата мира по авиамодельному спорту, который проходил во Франции. Особенно приятно, что в составе команды выступал наш земляк, председатель федерации авиамодельного спорта области Юрий Моисеев.Туляки на протяжении многих лет - в авангарде отечественного авиамоделизма. Вот и на этот раз, кроме Юрия Моисеева, представляли Россию в сборной мастера спорта международного класса Александр Шалаев, Андрей Беляев, заслуженный тренер Евгений Яковлев. Впереди у спортсменов - этап кубка мира в Латвии и Чемпионат России.

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