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27.07.2018 12:59 В Дубенском районе начали промышленно выращивать лекарственные растения Вести-Тула





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На предприятии только что закончили переработку ромашки лекарственной. Сейчас начинается сезон для пустырника и мяты. Из растений получают вытяжку, которую пока отправляют только в Санкт-Петербург, но скоро географию сбыта планируют расширить, начнут сотрудничать с Российским университетом дружбы народов. Там дубенское сырьё хотят использовать для изготовления препаратов для детей.



В Дубне на местном фармацевтическом предприятии начали культивировать лекарственные растения. Вторыми в России после Крыма. Накануне с рабочим визитом производство посетил губернатор региона Алексей Дюмин. Он пообщался с работниками, осмотрел теплицу и цеха.На предприятии только что закончили переработку ромашки лекарственной. Сейчас начинается сезон для пустырника и мяты. Из растений получают вытяжку, которую пока отправляют только в Санкт-Петербург, но скоро географию сбыта планируют расширить, начнут сотрудничать с Российским университетом дружбы народов. Там дубенское сырьё хотят использовать для изготовления препаратов для детей.

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