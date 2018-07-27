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27.07.2018 12:49 Тульская сельхозярмарка переехала из центра города Вести-Тула





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Продукция в большинстве случаев реализуется без упаковки, вразвес. Это снижает себестоимость товара, уменьшает затраты производителя, позволяет не использовать различные средства и консерванты для увеличения срока реализации продукции и довести продукты до покупателя максимально свежими. Ярмарка функционирует еженедельно в среду, четверг и пятницу.



Как сообщил начальник управления экономического развития администрации Тулы Максим Жуган, «приоритет – тем людям, которые сами производят сельхозпродукцию на своей земле. Вся продукция имеет необходимые свидетельства».



Новая ярмарочная площадка сельскохозяйственной продукции открылась на улице Максима Горького. Ранее она располагалась на улице Мосина, но в связи с тем, что исторический центр сейчас всё больше благоустраивается, администрацией города было решено ярмарку перенести.Продукция в большинстве случаев реализуется без упаковки, вразвес. Это снижает себестоимость товара, уменьшает затраты производителя, позволяет не использовать различные средства и консерванты для увеличения срока реализации продукции и довести продукты до покупателя максимально свежими. Ярмарка функционирует еженедельно в среду, четверг и пятницу.Как сообщил начальник управления экономического развития администрации Тулы Максим Жуган, «приоритет – тем людям, которые сами производят сельхозпродукцию на своей земле. Вся продукция имеет необходимые свидетельства».





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