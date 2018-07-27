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|27.07.2018 12:49 Тульская сельхозярмарка переехала из центра города
|Вести-Тула
Новая ярмарочная площадка сельскохозяйственной продукции открылась на улице Максима Горького. Ранее она располагалась на улице Мосина, но в связи с тем, что исторический центр сейчас всё больше благоустраивается, администрацией города было решено ярмарку перенести.
Продукция в большинстве случаев реализуется без упаковки, вразвес. Это снижает себестоимость товара, уменьшает затраты производителя, позволяет не использовать различные средства и консерванты для увеличения срока реализации продукции и довести продукты до покупателя максимально свежими. Ярмарка функционирует еженедельно в среду, четверг и пятницу.
Как сообщил начальник управления экономического развития администрации Тулы Максим Жуган, «приоритет – тем людям, которые сами производят сельхозпродукцию на своей земле. Вся продукция имеет необходимые свидетельства».
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