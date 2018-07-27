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27.07.2018 12:33 Туляки начали активно сообщать о свалках в ЕДДС Алина Фурсенко





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Как рассказала председатель ТОС «Лидер» Советского округа города Тулы Татьяна Авдюшина, «контейнеры были переполнены. И собаки, и птицы все это растаскивали, все это летало по двору. Мы пожаловались в Единую службу - навели порядок. Сейчас везде убираются».



По поручению губернатора региона Алексея Дюмина теперь в каждом населенном пункте области создан подобный ресурс, которым жители активно пользуются. Порядок действий в случае обнаружения переполненных мусорных баков размещен на самих контейнерных площадках, каждая из которых имеет свой номер.



По словам заместителя главного инженера МУ «Центра гражданской защиты и спасательных работ г. Тулы Сергея Данильчева, «в среднем у нас получается где-то порядка 20-25 обращений в день. После получения данной информации в ЕДДС она обрабатывается, вносится в программу «Свалки» и назначается исполнитель. Срок устранения нарушений на контейнерных площадках трое суток, локальные свалки – 14 дней».



Также сообщить можно о локальных и закрытых муниципальных свалках твердых коммунальных отходов. В Туле заявки принимают по телефону 47-20-34, номер для смс - 3434. Контакты служб в других муниципальных образованиях можно уточнить на сайте администрации Тульской области.



Вот так в течение долгого времени выглядела контейнерная площадка во дворе дома номер 7 на улице Фрунзе. Проблему решил звонок в Единую дежурную диспетчерскую службу «Свалки», которая работает уже в течение двух недель.Как рассказала председатель ТОС «Лидер» Советского округа города Тулы Татьяна Авдюшина, «контейнеры были переполнены. И собаки, и птицы все это растаскивали, все это летало по двору. Мы пожаловались в Единую службу - навели порядок. Сейчас везде убираются».По поручению губернатора региона Алексея Дюмина теперь в каждом населенном пункте области создан подобный ресурс, которым жители активно пользуются. Порядок действий в случае обнаружения переполненных мусорных баков размещен на самих контейнерных площадках, каждая из которых имеет свой номер.По словам заместителя главного инженера МУ «Центра гражданской защиты и спасательных работ г. Тулы Сергея Данильчева, «в среднем у нас получается где-то порядка 20-25 обращений в день. После получения данной информации в ЕДДС она обрабатывается, вносится в программу «Свалки» и назначается исполнитель. Срок устранения нарушений на контейнерных площадках трое суток, локальные свалки – 14 дней».Также сообщить можно о локальных и закрытых муниципальных свалках твердых коммунальных отходов. В Туле заявки принимают по телефону 47-20-34, номер для смс - 3434. Контакты служб в других муниципальных образованиях можно уточнить на сайте администрации Тульской области.





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