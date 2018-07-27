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27.07.2018 10:53 Жители дома рядом с усадьбой Мосолова ждут ремонта Елена Панова





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«Здесь будет кафе с банкетным залом, конференц-зал, а на третьем этаже традиционно были гостевые комнаты», - рассказала губернатора министр культуры региона Татьяна Рыбкина.



На втором этаже будет ЗАГС, на первом – музей. Центр Дубны начал меняться в прошлом году. По программе «Народный бюджет» привели в порядок парк и пруд, который тоже входил в усадебный комплекс Мосоловых. Сейчас в водоём запущены мальки белого амура, толстолобика и карпа.



В ходе общения с местными жителями Алексей Дюмин пообещал, что уже до конца лета здесь сделают детскую площадку.



В 50 метрах от дома Мосолова находится еще один памятник культурного наследия, построенный в 30-е годы 20 века для руководства чугунолитейного завода. Есть версия, что вот эти ажурные балконы первоначально находились в усадьбе Мосолова. «Здесь проживают двадцать семей, ждем капитального ремонта», - рассказали дубенцы главе региона.



Глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов пояснил, что «когда в 2017 году приступили к работам, выяснилось, что перекрытия не подлежат усилению. Экспертиза выяснила, что они требуют полной замены. Разработана проектная документация, сейчас разрабатывается проект совместно с Фондом капремонта».



«В 2019 году надо сделать и фасад, и кровлю. Вы, пожалуйста, потерпите, потому что есть определённые процедурные вопросы. В следующем году протечек не будет», - обратился Алексей Дюмин к жителям дома.



Реконструкцию усадьбы предполагают завершить к 2020 году, когда пройдут мероприятия, посвященные 500-летию образования Тульского кремля.



Всего два года назад здесь ещё были квартиры. Как жили в доме постройки начала 19 века, сейчас можно только предполагать. Некоторые участки стен полностью прогнили. Рабочие извлекают целые бревна, чтобы заменить на новые. Реставрируют осторожно. Задача: максимально сохранить все старинные элементы. Двери, парадная лестница, колонны с капителями остались со времен владельца усадьбы – хозяина чугунолитейного завода Петра Мосолова.«Здесь будет кафе с банкетным залом, конференц-зал, а на третьем этаже традиционно были гостевые комнаты», - рассказала губернатора министр культуры региона Татьяна Рыбкина.На втором этаже будет ЗАГС, на первом – музей. Центр Дубны начал меняться в прошлом году. По программе «Народный бюджет» привели в порядок парк и пруд, который тоже входил в усадебный комплекс Мосоловых. Сейчас в водоём запущены мальки белого амура, толстолобика и карпа.В ходе общения с местными жителями Алексей Дюмин пообещал, что уже до конца лета здесь сделают детскую площадку.В 50 метрах от дома Мосолова находится еще один памятник культурного наследия, построенный в 30-е годы 20 века для руководства чугунолитейного завода. Есть версия, что вот эти ажурные балконы первоначально находились в усадьбе Мосолова. «Здесь проживают двадцать семей, ждем капитального ремонта», - рассказали дубенцы главе региона.Глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов пояснил, что «когда в 2017 году приступили к работам, выяснилось, что перекрытия не подлежат усилению. Экспертиза выяснила, что они требуют полной замены. Разработана проектная документация, сейчас разрабатывается проект совместно с Фондом капремонта».«В 2019 году надо сделать и фасад, и кровлю. Вы, пожалуйста, потерпите, потому что есть определённые процедурные вопросы. В следующем году протечек не будет», - обратился Алексей Дюмин к жителям дома.Реконструкцию усадьбы предполагают завершить к 2020 году, когда пройдут мероприятия, посвященные 500-летию образования Тульского кремля.





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