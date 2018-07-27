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27.07.2018 10:14 В позеленевшем ясногорском пруду погибла рыба
Надежда Долгих

В позеленевшем ясногорском пруду погибла рыба

| фото |
Беда, которую предвещали жители деревни Бураково, всё-таки произошла. Рыба на пруду всплыла кверху брюхом, а к берегу прибило неизвестное вещество зелёного цвета.

Неестественный, фосфорный оттенок воды разводами на протяжении всей береговой линии. Произошедшее местные жители называют экологической катастрофой. Ведь огромный пруд, расположенный в русле реки Осетр, - гордость всего Ясногорского района.

Бить тревогу и по поводу массовой гибели рыбы, и насчёт обмеления пруда начали местные жители. Именно они в середине июля заметили, что уровень воды снижается. Причиной тому был открытый на дамбе шлюз. Сама плотина, на которой без разрешения администрации возведено некое строение, находится в собственности частного лица, как и пруд, который на кадастровой карте числится как земля сельхозназначения.

Как сообщила заместитель главы администрации Ясногорского района Ольга Зименкова, «по факту гибели рыбы администрацией Ясногорского района были направлены обращения в отдел охраны водных биологических ресурсов и в департамент Тульской области по охоте и рыболовству. Кроме того, до гибели рыбы мы направили обращение в отдел охраны водных биологических ресурсов непосредственно по факту слития воды в пруде, потому что мы уже тогда предполагали, что это может повлечь необратимые последствия.

Для установления происхождения вещества в Бураково должны приехать специалисты, после чего станет понятно, насколько велик вред, нанесенный жемчужине этих мест. Мы продолжаем следить за развитием событий.
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