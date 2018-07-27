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27.07.2018 09:51 Музей «Тульские древности» объявляет сбор старинных замков Вести-Тула





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Наряду с экспонатами, которыми наполнят выставку туляки, можно будет так же познакомиться с находками тульских археологов, относящимся к 14-19 векам. В старину замки выглядели совсем иначе, чем сегодня.



Хранитель фонда археологии музея «Тульские древности» Татьяна Наумова рассказала, что «почти все замки и ключи делались из железа, но многие сверху покрывались медными пластинками. В те времена они смотрелись как золотые и сверкали – жёлтые, яркие».



Если у вас дома или в деревне у бабушки завалялись старинные замки, то они вполне могут занять место на выставке, которая откроется в сентябре в музее «Тульские древности». «Ключ сильнее замка?» - такое название она будет носить, и, как не трудно догадаться, познакомит посетителей с историей этих стражей дверей, расскажет о замочном и скобяном производстве в мире и в Туле в частности.Наряду с экспонатами, которыми наполнят выставку туляки, можно будет так же познакомиться с находками тульских археологов, относящимся к 14-19 векам. В старину замки выглядели совсем иначе, чем сегодня.Хранитель фонда археологии музея «Тульские древности» Татьяна Наумова рассказала, что «почти все замки и ключи делались из железа, но многие сверху покрывались медными пластинками. В те времена они смотрелись как золотые и сверкали – жёлтые, яркие».





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