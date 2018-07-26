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НОВОСТИ | Общество



26.07.2018 19:29 У юных тульских следж-хоккеистов стартовал новый сезон
Вести-Тула

У юных тульских следж-хоккеистов стартовал новый сезон

| фото |
В регионе стартовал новый следж-хоккейный сезон. Юные тульские спортсмены из следж-хоккейной команды «Тропик» только вернулись из специализированного лагеря для детей с ограниченными возможностями в городе Пересвет. Для ребят это неоценимый опыт как в профессиональном плане, так и в обмене знаниями со спортсменами из разных городов и стран.

«Финляндия, Чехия, Словакия, Япония - очень было интересно, все обменялись опытом. Сухие тренировки, бросковые зоны, теоретические занятия», - рассказала мама воспитанника следж-хоккейной команды «Тропик» Ольга Гаврилова.

«У меня левая рука плохо работает. С нами занимался Сергей Панфилов, он меня учил, учил, учил, в итоге я уже могу подбрасывать с левой руки», - делится впечатлениями воспитанник команды Кирилл Гаврилов.

Ледовая арена «Тропик» единственная в Туле, где тренируют следж-хоккеистов до 14 лет. С наступлением нового сезона планы и задачи у спортсменов серьезные - подготовиться к всероссийскому турниру, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце ноября.

По словам тренера следж-хоккейной команды «Тропик» Александра Денисова, «пока нам сделали три тренировки в неделю, в дальнейшем будет видно. Час тридцать у нас льда, плюс иногда сухие тренировки. Ребята занимаются с большим энтузиазмом».
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