НОВОСТИ | Общество







26.07.2018 18:58 Когда в Туле ждать свежий улов горбуши с Камчатки? Мария Кузнецова





| фото |



Путина только началась. К берегам Сахалина и Хабаровского края лосось вообще только подошел - мешают холодные воды. Так что до Тулы свежий улов ещё не доехал. Первый контейнер с Камчатки ещё в пути - рассказывают оптовики.



По словам начальника коммерческого отдела торговой компании Романа Манаенкова, «до Тулы эта горбуша обязательно доедет. Первые поставки дальневосточного лосося ожидаются в начале августа. По ценам сказать трудно, потому что путина только началась. Массовые поставки красной рыбы – вторая половина августа-сентябрь».



Оптовая цена на горбушу прошлого года держится в районе 200 рублей. В розницу - до трехсот. Кета подороже. Цена на новый улов вряд ли будет ниже. Ведь рыболовы ориентируются на экспортные цены. То же можно сказать и про икру. Сейчас ее можно купить за 3000 рублей килограмм, а свежая засолка и на Дальнем Востоке стоит 2200. К новому году цены взлетят. А пока в рыбных павильонах Тулы тихо - покупателей мало, не сезон.



Потребление рыбы падает. Усредненный житель России съедает всего лишь 10 килограммов российской рыбы в год. Эксперты настаивают на ограничении экспорта, но это пока обсуждения. А любителям красной рыбы придется запасаться ей осенью.



Река Колыма. Большая рыбалка у этой бригады началась в начале июля. В сезон нанимаются не только местные, но и жители центра России. За день невод заводят примерно десять раз. Свежий улов сгружают, а потом укладывают в контейнеры со льдом. Рыбу отвозят на перерабатывающий завод.Путина только началась. К берегам Сахалина и Хабаровского края лосось вообще только подошел - мешают холодные воды. Так что до Тулы свежий улов ещё не доехал. Первый контейнер с Камчатки ещё в пути - рассказывают оптовики.По словам начальника коммерческого отдела торговой компании Романа Манаенкова, «до Тулы эта горбуша обязательно доедет. Первые поставки дальневосточного лосося ожидаются в начале августа. По ценам сказать трудно, потому что путина только началась. Массовые поставки красной рыбы – вторая половина августа-сентябрь».Оптовая цена на горбушу прошлого года держится в районе 200 рублей. В розницу - до трехсот. Кета подороже. Цена на новый улов вряд ли будет ниже. Ведь рыболовы ориентируются на экспортные цены. То же можно сказать и про икру. Сейчас ее можно купить за 3000 рублей килограмм, а свежая засолка и на Дальнем Востоке стоит 2200. К новому году цены взлетят. А пока в рыбных павильонах Тулы тихо - покупателей мало, не сезон.Потребление рыбы падает. Усредненный житель России съедает всего лишь 10 килограммов российской рыбы в год. Эксперты настаивают на ограничении экспорта, но это пока обсуждения. А любителям красной рыбы придется запасаться ей осенью.





Читать @gtrktula

















