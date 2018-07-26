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НОВОСТИ | Общество



26.07.2018 18:58 Когда в Туле ждать свежий улов горбуши с Камчатки?
Мария Кузнецова

Когда в Туле ждать свежий улов горбуши с Камчатки?

| фото |
Река Колыма. Большая рыбалка у этой бригады началась в начале июля. В сезон нанимаются не только местные, но и жители центра России. За день невод заводят примерно десять раз. Свежий улов сгружают, а потом укладывают в контейнеры со льдом. Рыбу отвозят на перерабатывающий завод.

Путина только началась. К берегам Сахалина и Хабаровского края лосось вообще только подошел - мешают холодные воды. Так что до Тулы свежий улов ещё не доехал. Первый контейнер с Камчатки ещё в пути - рассказывают оптовики.

По словам начальника коммерческого отдела торговой компании Романа Манаенкова, «до Тулы эта горбуша обязательно доедет. Первые поставки дальневосточного лосося ожидаются в начале августа. По ценам сказать трудно, потому что путина только началась. Массовые поставки красной рыбы – вторая половина августа-сентябрь».

Оптовая цена на горбушу прошлого года держится в районе 200 рублей. В розницу - до трехсот. Кета подороже. Цена на новый улов вряд ли будет ниже. Ведь рыболовы ориентируются на экспортные цены. То же можно сказать и про икру. Сейчас ее можно купить за 3000 рублей килограмм, а свежая засолка и на Дальнем Востоке стоит 2200. К новому году цены взлетят. А пока в рыбных павильонах Тулы тихо - покупателей мало, не сезон.

Потребление рыбы падает. Усредненный житель России съедает всего лишь 10 килограммов российской рыбы в год. Эксперты настаивают на ограничении экспорта, но это пока обсуждения. А любителям красной рыбы придется запасаться ей осенью.













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