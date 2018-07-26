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26.07.2018 18:43 Юные «академики» побывали в ГТРК «Тула» на экскурсии Вести-Тула





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Руководители лагеря попросили об экскурсии для детей, чтобы показать, как делаются новости и как работает передовая телерадиокомпания региона. В меру своего любопытства и непосредственности дети пересчитали все осветительные приборы в студии, рассмотрели все камеры музея компании, изучили работу телесуфлера и даже попробовали себя в роли ведущих.



«Академия гениев» сегодня была в гостях ГТРК «Тула». Так амбициозно называется клуб робототехники и программирования, на базе которого проходит смена летнего лагеря. Будущими «гениями» оказались самые юные наши зрители, которым от 6 до 8 лет.Руководители лагеря попросили об экскурсии для детей, чтобы показать, как делаются новости и как работает передовая телерадиокомпания региона. В меру своего любопытства и непосредственности дети пересчитали все осветительные приборы в студии, рассмотрели все камеры музея компании, изучили работу телесуфлера и даже попробовали себя в роли ведущих.





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