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26.07.2018 17:19 Тульский «Арсенал» намерен удивить болельщиков Вести-Тула





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«Задачи, которые мы ставим – Лига Европы, Кубок России. Нам нужно очень серьёзно постараться, чтобы удивить», - отметил главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов.



Подобные встречи традиционно проходят перед началом каждого игрового сезона. Они наглядно показывают, что футболом в Туле болеют все: от мала до велика. На стадионе собрались около двухсот болельщиков разных возрастов. Были и совсем юные фанаты, которые подошли к встрече с юмором и не стеснялись задавать личные вопросы. Например, как прошло детство футболистов или чем они занимаются в свободное от тренировок время.



Готов ли тульский «Арсенал» к новому футбольному сезону? Как будет усиливаться защита? И кто займёт место в воротах? На эти и другие вопросы накануне ответил лично главный тренер «Арсенала» и сами футболисты на открытой встрече с болельщиками.«Задачи, которые мы ставим – Лига Европы, Кубок России. Нам нужно очень серьёзно постараться, чтобы удивить», - отметил главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов.Подобные встречи традиционно проходят перед началом каждого игрового сезона. Они наглядно показывают, что футболом в Туле болеют все: от мала до велика. На стадионе собрались около двухсот болельщиков разных возрастов. Были и совсем юные фанаты, которые подошли к встрече с юмором и не стеснялись задавать личные вопросы. Например, как прошло детство футболистов или чем они занимаются в свободное от тренировок время.





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