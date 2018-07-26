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|26.07.2018 16:10 В Плеханове продолжили освобождать землю от незаконных построек
|Вести-Тула
В посёлке Плеханово сегодня продолжились работы по освобождению земельных участков от незаконных построек. Демонтаж цыганских домов ведётся в соответствии с принятыми судебными решениями.
В работах были задействованы сотрудники правоохранительных органов и МЧС, специализированная техника, скорая помощь, аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций, а также социальные службы.
Жителей информировали о мерах поддержки, в том числе временном размещении в центрах социального обслуживания, однако от данной помощи они отказались.
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