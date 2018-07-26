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26.07.2018 15:45 В ясногорском пруду, который делят жители и предприниматель, погибла рыба Вести-Тула





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На место происшествия выехала природоохранная прокуратура и наша съёмочная группа. Мы ждём от них подробностей и обязательно вернёмся к этой проблеме в следующих выпусках тульских «Вестей».





Эти кадры прислали к нам в редакцию жители деревни Бураково Ясногорского района. На них тот самый пруд, из-за которого у ясногорцев возник конфликт с местным предпринимателем. На кадрах видно, что на поверхность массово всплыла мёртвая рыба, а сам пруд приобрёл нехарактерный цвет.На место происшествия выехала природоохранная прокуратура и наша съёмочная группа. Мы ждём от них подробностей и обязательно вернёмся к этой проблеме в следующих выпусках тульских «Вестей».

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