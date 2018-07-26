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26.07.2018 14:34 В Туле пройдёт водное шоу летающих людей Вести-Тула





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В 12.00 и в 16.30 спортсмены покажут дневное трюковое шоу, в 21.30 – вечернее пиротехническое. Впервые туляки смогут увидеть синхронные трюки и ныряющих «дельфинов»-флайбордистов. Летающие люди выполнят акробатические трюки на высоте более 10 метров.





В субботу, 28 июля, водная стихия будет бушевать в самом центре Тулы. На площади Ленина установят огромный бассейн, на глади которого развернётся невероятное шоу на воде с участием сборной России на флайбордах.В 12.00 и в 16.30 спортсмены покажут дневное трюковое шоу, в 21.30 – вечернее пиротехническое. Впервые туляки смогут увидеть синхронные трюки и ныряющих «дельфинов»-флайбордистов. Летающие люди выполнят акробатические трюки на высоте более 10 метров.

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