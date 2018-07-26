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26.07.2018 14:04 Тула станет городом-садом? Вести-Тула





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В этом году, к примеру, на 148-ми объектах уже высадили 677 деревьев, почти десять с половиной тысяч кустарников и 369 тысяч цветов! Осенью преобразятся ещё 26 площадок. В разных концах города высадят 376 саженцев деревьев, свыше 7500 кустарников и более 45 тысяч многолетних цветов.



Тула активно благоустраивается не только за счёт асфальтирования дворов и улиц, обновления фасадов зданий, установки игровых и спортивных площадок, но и благодаря программе озеленения. За последние несколько лет зелёный наряд города стал куда ярче, выразительней.В этом году, к примеру, на 148-ми объектах уже высадили 677 деревьев, почти десять с половиной тысяч кустарников и 369 тысяч цветов! Осенью преобразятся ещё 26 площадок. В разных концах города высадят 376 саженцев деревьев, свыше 7500 кустарников и более 45 тысяч многолетних цветов.

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