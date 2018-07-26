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26.07.2018 13:31 Африканская чума вернулась в Тульскую область Вести-Тула





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Ветеринарные врачи держат ситуацию на контроле. Всё поголовье свиней было уничтожено. Организованы санитарные посты на въезде в населённый пункт и на территорию свинофермы.





В «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» поступил протокол лабораторных исследований о том, что в личном подсобном хозяйстве в деревне Бураково Ясногорского района зарегистрирована заболеваемость девяти свиней африканской чумой.Ветеринарные врачи держат ситуацию на контроле. Всё поголовье свиней было уничтожено. Организованы санитарные посты на въезде в населённый пункт и на территорию свинофермы.

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