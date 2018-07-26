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26.07.2018 12:39 В Тульской области при формировании комфортной городской среды удаётся экономить Мария Кузнецова





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Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Алексина Артур Пепанян сообщил, что «установлен бортовой камень, сделано асфальтовое покрытие, фонарное уличное освещение, малые архитектурные формы, урны, лавочки. Стоимость работ составила 2 миллиона 500 тысяч с небольшим».



По словам главы администрации города Алексина Павла Фёдорова, «жители, когда узнали в марте, что сквер прошёл конкурсный отбор, активно включились в программу, провели вместе с нами несколько субботников, убрали мусор, сделали опиловку».



Работы приняты в Алексине и Ефремове - с участием жителей. Всего же в области благоустроят более трехсот объектов. Большая часть - дворы и 30 общественных пространств. По результатам конкурсов образовалась экономия больше 20 миллионов рублей. Муниципалитеты уже предоставили заявки на дополнительные работы.



«Обращаю внимание глав муниципальных образований, что вся экономия, которая сложится по приёмке выполненных работ, должна быть так же оперативно распределена. Для этого предлагаю создать резерв проверенных смет в объёме не менее 10% от суммы выделенных лимитов муниципальных образований. Предлагаю главам подходить взвешенно к формированию данных смет, с учётом погодных условий. Акцент сделать на приобретение оборудования и освещение», - предложила министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко.



Все деньги должны быть освоены целевым образом. Важно, чтобы экономия не вернулась в федеральный бюджет. «Несмотря на то, что активное участие в приёмке принимают жители, сроки и качество лежат на главах муниципальных образований и подрядных организациях. Они несут зав это ответственность», - напомнил губернатор Алексей Дюмин.



Во всех районах уже начали принимать заявки на участие в программе в следующем году.



Хорошо, когда есть, где посидеть в жару. Сквер в Горушках открылся недавно. Это один из первых объектов в области, сданный по программе «Формирование комфортной городской среды» в этом году.Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Алексина Артур Пепанян сообщил, что «установлен бортовой камень, сделано асфальтовое покрытие, фонарное уличное освещение, малые архитектурные формы, урны, лавочки. Стоимость работ составила 2 миллиона 500 тысяч с небольшим».По словам главы администрации города Алексина Павла Фёдорова, «жители, когда узнали в марте, что сквер прошёл конкурсный отбор, активно включились в программу, провели вместе с нами несколько субботников, убрали мусор, сделали опиловку».Работы приняты в Алексине и Ефремове - с участием жителей. Всего же в области благоустроят более трехсот объектов. Большая часть - дворы и 30 общественных пространств. По результатам конкурсов образовалась экономия больше 20 миллионов рублей. Муниципалитеты уже предоставили заявки на дополнительные работы.«Обращаю внимание глав муниципальных образований, что вся экономия, которая сложится по приёмке выполненных работ, должна быть так же оперативно распределена. Для этого предлагаю создать резерв проверенных смет в объёме не менее 10% от суммы выделенных лимитов муниципальных образований. Предлагаю главам подходить взвешенно к формированию данных смет, с учётом погодных условий. Акцент сделать на приобретение оборудования и освещение», - предложила министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко.Все деньги должны быть освоены целевым образом. Важно, чтобы экономия не вернулась в федеральный бюджет. «Несмотря на то, что активное участие в приёмке принимают жители, сроки и качество лежат на главах муниципальных образований и подрядных организациях. Они несут зав это ответственность», - напомнил губернатор Алексей Дюмин.Во всех районах уже начали принимать заявки на участие в программе в следующем году.





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