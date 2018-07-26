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26.07.2018 10:29 Самолёт с тульским пилотом разбился в Подмосковье Вести-Тула





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Установлено, что при совершении маневра - правого разворота - воздушное судно потеряло скорость и упало на землю. На борту находились два человека, оба они погибли. Следствие рассматривает три причины трагедии: отказ двигателя, ошибка пилота и погодные условия.





Легкомоторный самолет с тульским пилотом на борту разбился в Московской области в районе аэродрома «Дракино» Серпуховского района. Местный Следственный комитет возбудил уголовное дело.Установлено, что при совершении маневра - правого разворота - воздушное судно потеряло скорость и упало на землю. На борту находились два человека, оба они погибли. Следствие рассматривает три причины трагедии: отказ двигателя, ошибка пилота и погодные условия.

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