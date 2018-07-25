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НОВОСТИ | Общество



25.07.2018 18:30 День города пройдёт под девизом «Тула – город новых возможностей»
Вести-Тула

Тула – город новых возможностей

| фото |
Тула – город новых возможностей. Под таким девизом в этом году пройдут масштабные празднования, посвящённые Дню города. Об этом стало известно сегодня на заседании оргкомитета в администрации Тулы. 8 сентября попасть в самый центр веселья можно будет на следующих площадках: площадь Ленина, набережные реки Упы, сквер Толстого, а также исторический центр.

Планируют задействовать и некоторые общественные пространства. Гостям будет предложена насыщенная программа: от поющих чаш до зоны диджеинга. Также туляков как всегда порадует выступление известной группы музыкантов. В этом году наш город получил звание Новогодней столицы России, поэтому 8 сентября на центральной площади будут запущены часы, отсчитывающие время до наступления 2019 года.

Как сообщила начальник управления культуры и туризма администрации Тулы Татьяна Столярова, «с 14 часов площадь Ленина объявляет технический перерыв для подготовки к вечерней программе, но в это время Пролетарская набережная только начинает свою работу. Там мы предлагаем провести городской пикник. С 14 до 22 часов туляков ждут у реки спортивные площадки, фестиваль аниматоров, шашлык-пати, угощение у тульской сковороды, фестиваль красок, фестиваль светящихся шариков, караоке-марафон, концертная программа. С 20 июля по 15 августа на электронную почту управления культуры и туризма туляки могут направить свои предложения, идеи, пожелания».
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