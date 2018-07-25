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НОВОСТИ | Общество



25.07.2018 18:17 При ремонте улицы Ложевой в Туле учтут большие нагрузки
Надежда Долгих

При ремонте улицы Ложевой в Туле учтут большие нагрузки

| фото |
Дорога магистрального значения в густонаселенном Пролетарском округе не ремонтировалась уже несколько лет. Состояние полотна специалистами признано частично неудовлетворительным, частично - аварийным. Общая площадь покрытия, требующего ремонта - 45 тысяч квадратных местров

По словам заместителя начальника Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Андрея Нагайцева, «нагрузка на дорогу очень высокая. На дорогах, которые строились в советское время, нагрузка на ось рассчитывалась не более пяти тонн, а сегодня перевозчики двигаются на транспорте по 40 тонн и больше. Количество транспорта превышает нормативный показатель – более 1000 в час. Несоответствие дорожного покрытия приводит к заторам и аварийным ситуациям».

Работы будут вестись поэтапно, сначала отремонтируют участок от Пролетарской до Кирова. А с 3 августа на две недели закроют для движения участок от улицы Калинина до Восточного обвода с переводом транспорта на противоположную сторону. Схемы альтернативного движения появятся на ближайших перекрёстках до конца недели.

Ремонт ведется в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Подрядчик «Региондорстрой», который уже приступил к ремонту, также проводит работы на улицах Чмутова, Ликбеза, Марата, Вильямса и Павшинском мосту.

Как рассказал главный инженер АО «Региондорстрой» Евгений Тихонов, «начинаем фрезерование асфальтобетонного покрытия, в дальнейшем - устройство выравнивающего слоя и верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Раньше он устраивался, в основном, на федеральных трассах. Данный вид покрытия позволяет нести большие нагрузки».

На Ложевой запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия, дождевых и смотровых люков на проезжей части, а также частичная замена дорожного бортового камня. На это из федерального бюджета выделено более 41 миллиона рублей. И хотя срок окончания работ по контракту 30 сентября, их планируют завершить к 1 сентября, когда нагрузка на дорогу увеличится в связи с началом учебного года и завершением сезона отпусков.













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