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25.07.2018 17:21 На каникулах тульские подростки зачастую преступают закон Вести-Тула





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Но новые технологии породили и новые возможности для преступлений. Дети, зависающие в сети, позаимствовали у взрослых такой вид мошенничества, как продажа несуществующих товаров через различные социальные сети.



Как рассказала начальник отдела организации деятельности ПДН УМВД России по Тульской области Наталья Кашинцева, «были преступления, связанные с продажей кроссовок, которые стоят шесть-семь тысяч, а они их «продают» за две. Люди на это ведутся, пересылают 500-700 рублей. Деньги небольшие, но это мошенничество. Наказание же не связано с лишением свободы, но влечёт юридические последствия: судимость, ограничения, связанные с армией, поступлением в вузы».



Лето - горячая пора для служб по делам несовершеннолетних. Получив массу свободного времени, зачастую подростки переходят грань дозволенного и оказываются по ту сторону закона. Чаще всего современные малолетние преступники промышляют воровством гаджетов, велосипедов и кражами в бутиках и супермаркетах. За руку поймать несложно, учитывая неопытность подростков и наличие повсюду видеокамер.Но новые технологии породили и новые возможности для преступлений. Дети, зависающие в сети, позаимствовали у взрослых такой вид мошенничества, как продажа несуществующих товаров через различные социальные сети.Как рассказала начальник отдела организации деятельности ПДН УМВД России по Тульской области Наталья Кашинцева, «были преступления, связанные с продажей кроссовок, которые стоят шесть-семь тысяч, а они их «продают» за две. Люди на это ведутся, пересылают 500-700 рублей. Деньги небольшие, но это мошенничество. Наказание же не связано с лишением свободы, но влечёт юридические последствия: судимость, ограничения, связанные с армией, поступлением в вузы».





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