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25.07.2018 16:37 В СУСК сделали ставку на качество подготовки следователей Вести-Тула





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Неплохо обстоит работа с возмещением ущерба. Вернуть в казну удалось 30 миллионов рублей. Также следователи успешно отстаивали права жителей области на получение заработной платы, разбирались со случаями врачебных ошибок - мнимых и настоящих. Большое внимание руководство уделяет подготовке кадров.



Как отметил руководитель СУ СК РФ по Тульской области Александр Стариков, важен «прорыв в качественной подготовке наших следователей. Мы занимаемся этим внутри управления, используем возможности академии, потому что только через качественную кадровую подготовку мы сможем обеспечить и законность, и оперативность, и спокойствие граждан».

Первые в жизни погоны получили молодые сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Тульской области. Получили в свой профессиональный праздник - именно сегодня отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Как рассказал руководитель управления Александр Стариков, в этом году улучшилась оперативность следствия. Сроки расследований сократились в два раза.Неплохо обстоит работа с возмещением ущерба. Вернуть в казну удалось 30 миллионов рублей. Также следователи успешно отстаивали права жителей области на получение заработной платы, разбирались со случаями врачебных ошибок - мнимых и настоящих. Большое внимание руководство уделяет подготовке кадров.Как отметил руководитель СУ СК РФ по Тульской области Александр Стариков, важен «прорыв в качественной подготовке наших следователей. Мы занимаемся этим внутри управления, используем возможности академии, потому что только через качественную кадровую подготовку мы сможем обеспечить и законность, и оперативность, и спокойствие граждан».





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