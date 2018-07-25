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25.07.2018 15:39 Дюмин поручил провести осенние праздники без происшествий Вести-Тула





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В срок до 31 августа все запланированные действия по подготовке к обеспечению безопасности и общественного порядка должны быть завершены.







«Без происшествий и на высоком организационном уровне», - такое поручение дал губернатор Тульской области Алексей Дюмин по поводу проведения грядущих осенних массовых мероприятий и праздников. В ближайшей перспективе нас ждут День Знаний, День города, открытие Тульской набережной и не только.В срок до 31 августа все запланированные действия по подготовке к обеспечению безопасности и общественного порядка должны быть завершены.

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