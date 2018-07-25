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25.07.2018 15:29 Министр финансов Тульской области рассказал о сумме госдолга Вести-Тула





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Он отметил, что профицит бюджета за прошедшие полгода составил 400 миллионов рублей. Это вдвое выше, чем в прошлом году. Основной источник – налоги физических лиц, имущественный, и только на третьем месте – налог на прибыль предприятий. В то же время государственный долг Тульской области на 1 июля составляет свыше 18 миллиардов рублей.



«Сумма достаточно большая, но когда мы говорим о государственном долге, важна не сумма как таковая, а понятие «долговая нагрузка». Это соотношение самого долга с налоговыми и неналоговыми доходами. Если доходы имеют тенденцию к росту, то удельный вес долговой нагрузки снижается», - пояснил министр финансов Тульской области Владимир Юдин.



Среди расходов бюджета в ближайшие годы на первом месте – коммунальные. Состояние структуры ЖКХ в регионе по-прежнему оставляет желать лучшего, поэтому большая часть доходов направлена на эту сферу. Также среди приоритетных задач – строительство корпусов детской областной больницы. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр финансов области Владимир Юдин.Он отметил, что профицит бюджета за прошедшие полгода составил 400 миллионов рублей. Это вдвое выше, чем в прошлом году. Основной источник – налоги физических лиц, имущественный, и только на третьем месте – налог на прибыль предприятий. В то же время государственный долг Тульской области на 1 июля составляет свыше 18 миллиардов рублей.«Сумма достаточно большая, но когда мы говорим о государственном долге, важна не сумма как таковая, а понятие «долговая нагрузка». Это соотношение самого долга с налоговыми и неналоговыми доходами. Если доходы имеют тенденцию к росту, то удельный вес долговой нагрузки снижается», - пояснил министр финансов Тульской области Владимир Юдин.





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