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25.07.2018 17:12 Жители Центральной России выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома» Вести-Тула





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Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»

«В наше время актуальность этой услуги сложно переоценить. Быть в безопасности и обеспечить безопасность своих близких – становятся базовыми потребностями современного человека. «Видеонаблюдение» помогаем нашим абонентам сохранять спокойствие и уверенность, находясь в любой точке мира. Отслеживать видеопоток можно как онлайн, так и в записи. Главное условие - наличие доступа в интернет. Услуга разработана под ключ и помогает пользователям в один клик наблюдать за всем, что им дорого».



Услуга «Видеонаблюдение» может работать на сети любого интернет-провайдера, включая Wi-Fi (со скоростью передачи данных от 512 Кбит/с).



При покупке видеокамеры до 31 декабря 2018 года «Ростелеком» дарит абоненту целый год бесплатного использования услуги «Видеонаблюдение». А у абонентов услуг «Домашний Интернет», «Домашний Телефон» или «Интерактивное ТВ» есть возможность приобрести камеру в рассрочку и получить «Видеонаблюдение» в подарок на два года.



Более 5,5 тысяч жителей ЦФО пользуются услугой «Видеонаблюдение» от «Ростелекома». Сервис был запущен в октябре прошлого года и быстро набирает популярность: только в июне жители Центральной России приобрели более тысячи видеокамер для наружного и внутреннего видеонаблюдения. В Тульском регионе количество подключивших эту услугу за первое полугодие 2018 года выросло втрое. Внешние камеры всепогодны и вандалоустойчивы, что удобно, например, для наблюдения за машиной во дворе.Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»«В наше время актуальность этой услуги сложно переоценить. Быть в безопасности и обеспечить безопасность своих близких – становятся базовыми потребностями современного человека. «Видеонаблюдение» помогаем нашим абонентам сохранять спокойствие и уверенность, находясь в любой точке мира. Отслеживать видеопоток можно как онлайн, так и в записи. Главное условие - наличие доступа в интернет. Услуга разработана под ключ и помогает пользователям в один клик наблюдать за всем, что им дорого».Услуга «Видеонаблюдение» может работать на сети любого интернет-провайдера, включая Wi-Fi (со скоростью передачи данных от 512 Кбит/с).При покупке видеокамеры до 31 декабря 2018 года «Ростелеком» дарит абоненту целый год бесплатного использования услуги «Видеонаблюдение». А у абонентов услуг «Домашний Интернет», «Домашний Телефон» или «Интерактивное ТВ» есть возможность приобрести камеру в рассрочку и получить «Видеонаблюдение» в подарок на два года.

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