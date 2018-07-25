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НОВОСТИ | Общество



25.07.2018 17:12 Жители Центральной России выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»
Вести-Тула

Жители Центральной России выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»

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Более 5,5 тысяч жителей ЦФО пользуются услугой «Видеонаблюдение» от «Ростелекома». Сервис был запущен в октябре прошлого года и быстро набирает популярность: только в июне жители Центральной России приобрели более тысячи видеокамер для наружного и внутреннего видеонаблюдения. В Тульском регионе количество подключивших эту услугу за первое полугодие 2018 года выросло втрое. Внешние камеры всепогодны и вандалоустойчивы, что удобно, например, для наблюдения за машиной во дворе.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»
«В наше время актуальность этой услуги сложно переоценить. Быть в безопасности и обеспечить безопасность своих близких – становятся базовыми потребностями современного человека. «Видеонаблюдение» помогаем нашим абонентам сохранять спокойствие и уверенность, находясь в любой точке мира. Отслеживать видеопоток можно как онлайн, так и в записи. Главное условие - наличие доступа в интернет. Услуга разработана под ключ и помогает пользователям в один клик наблюдать за всем, что им дорого».

Услуга «Видеонаблюдение» может работать на сети любого интернет-провайдера, включая Wi-Fi (со скоростью передачи данных от 512 Кбит/с).

При покупке видеокамеры до 31 декабря 2018 года «Ростелеком» дарит абоненту целый год бесплатного использования услуги «Видеонаблюдение». А у абонентов услуг «Домашний Интернет», «Домашний Телефон» или «Интерактивное ТВ» есть возможность приобрести камеру в рассрочку и получить «Видеонаблюдение» в подарок на два года.
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