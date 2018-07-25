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25.07.2018 13:06 Житель Тульской области, обвиняемый в пропаганде экстремизма, заключен под стражу Вести-Тула





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В ходе обыска у мужчины обнаружили символику запрещенной экстремистской организации, сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу травматическими патронами, боеприпасы к нему и самодельный обрез. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации.





Мера пресечения в виде заключения под стражу применена в отношении жителя Тульской области, разместившего в сети Интернет графические изображения и статьи, направленные на публичные призывы к осуществлению экстремистских действий. Его деятельность пресекли сотрудники регионального ФСБ.В ходе обыска у мужчины обнаружили символику запрещенной экстремистской организации, сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу травматическими патронами, боеприпасы к нему и самодельный обрез. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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