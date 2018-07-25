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25.07.2018 12:43 Часть улицы Ложевой в Туле перекроют на время ремонта Вести-Тула





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Схемы альтернативного движения появится на ближайших перекрёстках до конца недели. На Ложевой запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия, дождевых и смотровых люков на проезжей части, а также частичная замена дорожного бортового камня. Срок окончания работ на основной транспортной артерии Пролетарского округа - 1 сентября.



По словам заместителя начальника Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Андрея Нагайцева, «нагрузка на дорогу очень высокая. На дорогах, которые строились в советское время, нагрузка на ось рассчитывалась не более пяти тонн, а сегодня перевозчики двигаются на транспорте по 40 тонн и больше. Количество транспорта превышает нормативный показатель – более 1000 в час. Несоответствие дорожного покрытия приводит к заторам и аварийным ситуациям».



На улице Ложевой в Туле начался капитальный ремонт. Подрядная организация уже приступила к фрезерованию старого асфальтового покрытия на участке от Пролетарской до Кирова. А с 3 августа на две недели закроют для движения транспорта участок от улицы Калинина до Восточного обвода.Схемы альтернативного движения появится на ближайших перекрёстках до конца недели. На Ложевой запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия, дождевых и смотровых люков на проезжей части, а также частичная замена дорожного бортового камня. Срок окончания работ на основной транспортной артерии Пролетарского округа - 1 сентября.По словам заместителя начальника Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Андрея Нагайцева, «нагрузка на дорогу очень высокая. На дорогах, которые строились в советское время, нагрузка на ось рассчитывалась не более пяти тонн, а сегодня перевозчики двигаются на транспорте по 40 тонн и больше. Количество транспорта превышает нормативный показатель – более 1000 в час. Несоответствие дорожного покрытия приводит к заторам и аварийным ситуациям».





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