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25.07.2018 12:19 Участники ралли «Шёлковый путь» финишируют в Воловском районе Вести-Тула





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Единственный полностью женский экипаж на «Шёлковом пути» - в составе россиянок Марии Опариной и Таисии Штаневой. В зачёте грузовиков - целых шесть экипажей российской команды «КАМАЗ-мастер». Что ни пилот, то потенциальный претендент на победу: Эдуард Николаев - трехкратный победитель ралли-марафона «Дакар», победитель «Шёлкового пути», Айрат Мардеев - дважды выигрывал «Дакар», один раз «Шёлковый путь».



В пятницу, 27 июля, в Воловском районе Тульской области пройдет заключительный этап одного из крупнейших на планете ралли «Шёлковый путь». Гоночные экипажи вышли на старт в Астрахани. Сотни астраханцев приветствовали гонщиков, среди которых, например, двукратный чемпион ралли-рейда «Дакар» Нассер Аль-Аттия.Единственный полностью женский экипаж на «Шёлковом пути» - в составе россиянок Марии Опариной и Таисии Штаневой. В зачёте грузовиков - целых шесть экипажей российской команды «КАМАЗ-мастер». Что ни пилот, то потенциальный претендент на победу: Эдуард Николаев - трехкратный победитель ралли-марафона «Дакар», победитель «Шёлкового пути», Айрат Мардеев - дважды выигрывал «Дакар», один раз «Шёлковый путь».

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