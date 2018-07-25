НОВОСТИ | Общество







25.07.2018 10:18 Собственники заброшенных сельхозземель не спешат с ними расставаться Надежда Долгих





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Как сообщил министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, «работа по возврату в оборот земель сельхозназначения позволила обеспечить достаточно стабильный рост посевных площадей в регионе. Начиная с 2013 до 2017, когда мы достигли максимальной рост посевной площади за последние 15 лет».



Однако 33 тысячи гектаров используются нецелевым образом, и только 30% из них в Новомосковске. Согласно поправкам, принятым в 2016 году, изъять участок можно, если он не используется по назначению в течение трёх лет. Не пугает собственников и существующая система штрафов. Сумма для физических лиц - от 3000 рублей, для должностных от 50 тысяч, а юридических - от 400 тысяч.



Как сообщил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по г. Москве, Московской и Тульской области Виктор Фетисов, «выдано 88 предписаний, исполнено всего 9. Это говорит о том, что собственники сельхозземель не особо хотят выполнять предписания. С чем это связано? Проще заплатить штраф административный, нежели потратить деньги на вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот».



С начала 2018 года в Россельхознадзор поступило 43 материала проверок, на их основе возбуждено 32 дела, общая сумма штрафов, взысканных с нарушителей всего 500 тысяч рублей.



«Вы можете накрывать ежегодно 100% территорий и проверять, при этом не нанося ни вред, ни остановку, ни замедление деятельности любого хозяйства. Вы не вмешиваетесь во внешнехозяйственную деятельность. 50 тысяч рублей за проверку, а у него сотни, а то и тысячи гектаров. Ну, это конечно копейки будут, это смешно», - возмутился председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов.



В текущем году на 4% уменьшилась посевная площадь в регионе, что связано с неблагоприятной погодой во время посева. А в планах на 2021-й - дойти до показателя в миллион гектаров. И возвращение земель сельскохозяйственного назначения должно сыграть свою роль.



Заросшие сорняком поля по обе стороны дороги до самого горизонта – это пейзаж уже не типичный для Тульской области. Общая площадь угодий в 2018 году составила 1 миллион 800 тысяч гектаров.Как сообщил министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, «работа по возврату в оборот земель сельхозназначения позволила обеспечить достаточно стабильный рост посевных площадей в регионе. Начиная с 2013 до 2017, когда мы достигли максимальной рост посевной площади за последние 15 лет».Однако 33 тысячи гектаров используются нецелевым образом, и только 30% из них в Новомосковске. Согласно поправкам, принятым в 2016 году, изъять участок можно, если он не используется по назначению в течение трёх лет. Не пугает собственников и существующая система штрафов. Сумма для физических лиц - от 3000 рублей, для должностных от 50 тысяч, а юридических - от 400 тысяч.Как сообщил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по г. Москве, Московской и Тульской области Виктор Фетисов, «выдано 88 предписаний, исполнено всего 9. Это говорит о том, что собственники сельхозземель не особо хотят выполнять предписания. С чем это связано? Проще заплатить штраф административный, нежели потратить деньги на вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот».С начала 2018 года в Россельхознадзор поступило 43 материала проверок, на их основе возбуждено 32 дела, общая сумма штрафов, взысканных с нарушителей всего 500 тысяч рублей.«Вы можете накрывать ежегодно 100% территорий и проверять, при этом не нанося ни вред, ни остановку, ни замедление деятельности любого хозяйства. Вы не вмешиваетесь во внешнехозяйственную деятельность. 50 тысяч рублей за проверку, а у него сотни, а то и тысячи гектаров. Ну, это конечно копейки будут, это смешно», - возмутился председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов.В текущем году на 4% уменьшилась посевная площадь в регионе, что связано с неблагоприятной погодой во время посева. А в планах на 2021-й - дойти до показателя в миллион гектаров. И возвращение земель сельскохозяйственного назначения должно сыграть свою роль.





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