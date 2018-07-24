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24.07.2018 18:38 В Туле открылась выставка фотографий и живописи к 1030-летию Крещения Руси Вести-Тула





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«Я хочу выразить слова благодарности Русской православной церкви, нашему епархиальному управлению, которое обратилось с инициативой провести эту выставку. Наш художественный музей откликнулся и также представил свои экспонаты», - сказала заместитель-министра-директор департамента культуры министерства культуры Тульской области Ирина Иванова.



В Выставочном зале на Красноармейском проспекте в Туле открылась новая экспозиция, посвященная 1030-летию Крещения Руси. На выставке представлены фотографии Святой Горы Афон, живопись, а так же иконы и предметы прикладного церковного искусства. Выставка будет открыта по 31 августа.«Я хочу выразить слова благодарности Русской православной церкви, нашему епархиальному управлению, которое обратилось с инициативой провести эту выставку. Наш художественный музей откликнулся и также представил свои экспонаты», - сказала заместитель-министра-директор департамента культуры министерства культуры Тульской области Ирина Иванова.





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