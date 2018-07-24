НОВОСТИ | Общество







24.07.2018 18:25 Владельцам частных домов в Туле определили срок покраски фасадов Вести-Тула





| фото |



По его словам, «есть ряд требований в Правилах благоустройства. Например, не должно быть отслоения краски, внешних разрушений. Если здание уже наполовину разрушено, то мы требуем сноса. Из последнего – собственники, а их там более 30, добровольно разобрали здание по улице Гоголевской, 37».



Владельцы частных домов в Туле должны привести в порядок фасады до 1 сентября. Сотрудниками Управления по административно-техническому надзору выдано более 40 требований на восстановление зданий, покраску и приведение ограждений в надлежащий вид. Об уже проделанной работе сегодня рассказал заместитель начальника Управления Василий Ростовцев.По его словам, «есть ряд требований в Правилах благоустройства. Например, не должно быть отслоения краски, внешних разрушений. Если здание уже наполовину разрушено, то мы требуем сноса. Из последнего – собственники, а их там более 30, добровольно разобрали здание по улице Гоголевской, 37».





Читать @gtrktula

















