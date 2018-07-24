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24.07.2018 17:57 В Тульской области пресечена деятельность оружейников-нелегалов Вести-Тула





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Ликвидированы две мастерские по производству средств поражения. В ходе проведенных обысков из незаконного оборота изъято: 22 единицы огнестрельного оружия, свыше 150 боеприпасов, ручная граната, значительное число основных частей, а также технологическое оборудование. Приговором Узловского районного суда двое участников преступной группы - Олег Гридчин и Валерий Камаев - признаны виновными, им назначено наказание 4 и 3 года заключения в колонии, а так же крупные штрафы.



Тула, как известно, город оружейников, однако находятся и те, кто направляет инженерную мысль в незаконное русло. Так, сотрудниками регионального Управления ФСБ пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом огнестрельного оружия. В результате с поличным при сбыте огнестрельного оружия были задержаны двое участников указанной преступной группы, а так же покупатели и поставщики запасных частей.Ликвидированы две мастерские по производству средств поражения. В ходе проведенных обысков из незаконного оборота изъято: 22 единицы огнестрельного оружия, свыше 150 боеприпасов, ручная граната, значительное число основных частей, а также технологическое оборудование. Приговором Узловского районного суда двое участников преступной группы - Олег Гридчин и Валерий Камаев - признаны виновными, им назначено наказание 4 и 3 года заключения в колонии, а так же крупные штрафы.

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