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НОВОСТИ | Общество



24.07.2018 17:19 В Тульской области подсчитали количество получающих зарплату в конверте
Вести-Тула

В Тульской области подсчитали количество получающих зарплату в конверте

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Порядка 12500 человек в Тульской области продолжают получать заработную плату в конверте. Об этом стало известно накануне на заседании в правительстве региона. За первое полугодие прошлого года удалось легализовать более трёх тысяч восьмисот трудовых договоров, а это почти 57 процентов от запланированных объёмов на текущий год.

Особенно отличился Арсеньевский район, который выполнил план на 110 процентов. В то же время восемь других муниципальных образований, среди которых и Алексин, отстают. Розничная торговля, строительство и транспортные услуги - вот основные отрасли, в которых встречается неформальная занятость.

По словам министра труда и социальной защиты Тульской области Андрея Филиппова, «во всех районах и муниципальных округах организована работа телефонов горячей линии для сообщений о нарушениях трудовых прав граждан. В 2016-2018 годах поступило более 1100 обращений, работодатели заслушаны на заседаниях комиссий. Только по результатам работы горячей линии заключен 591 трудовой договор».
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