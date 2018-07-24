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24.07.2018 16:44 Группа жителей Суворовского района осуждена за производство поддельного алкоголя
Вести-Тула

Группа туляков осуждена за производство и сбыт поддельного алкоголя

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Суворовский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении восьми местных жителей. Они занимались производством и сбытом поддельной алкогольной продукции, притом массово. С мая 2015 года по июнь 2016-го им удалось изготовить более шести миллионов бутылок, на которых размещались поддельные федеральные специальные марки.

Как сообщил государственный обвинитель Антон Шмелёв, «правообладателям семи товарных знаков причинён ущерб на сумму более 85 миллионов рублей. Приговором суда организатору преступной группы назначено наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы со штрафом 3 миллиона рублей, остальные участники группы – от 2,5 лет до 4 лет, штрафы 1-2 миллиона рублей. Осужденные взяты под стражу, все они будут отбывать наказание в колонии общего режима».
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