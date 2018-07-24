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НОВОСТИ | Общество



24.07.2018 16:06 Российские послы в Туле от оружия перешли к культурному наследию
Мария Кузнецова

Российские послы в Туле от оружия перешли к культурному наследию

| фото |
Тульская область – это не только оружие, самовары и пряники. Об этом теперь точно знают российские дипломаты, которые второй день гостят в регионе. В составе делегации 15 человек, это главы дипломатических представительств России за рубежом из совершенно разных по географии и развитию стран. Среди участников – послы России в Испании, Вьетнаме, Мозамбике, Конго и на Сейшельских островах.

Знакомство, правда, начали всё равно с оружия: накануне делегация посетила предприятие «Щегловский вал». Сегодня – «Ясная Поляна» и кремлёвский атриум. Здесь послов встретил губернатор Алексей Дюмин. Как он отметил, «наш регион привлекателен не только культурным наследием, традициями, гостеприимством, но и возможностью успешно вести бизнес. В нашем регионе работают более 200 компаний с зарубежным капиталом».

Презентацию области разделили на блоки: инвестиционный климат, промышленность, сельское хозяйство, культура.

«От имени всех моих коллег я особо попытался отметить тот инженерный и рукотворный талант, который вкладывается в вашу военную продукцию – она весьма красива. Было бы правильно ещё раз пожелать, чтобы ваша продукция всегда оставалась символом мира, дружбы и красоты», - сказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Гвинее и Сьерра-Леоне Александр Брегадзе.

Большую часть времени дипломаты проводят за границей, и такие поездки, как они сами говорят, - возможность увидеть воочию, как и чем живёт родина. А вернувшись на рабочие места – налаживать экономические и культурные связи между Россией и другими странами.













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