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24.07.2018 15:02 Камень из Тулы украсил двор в Подольске Вести-Тула





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Его расположили рядом с такими же природными объектами, прибывшими из Севастополя и Керчи. А в дальнейшем здесь планируют разместить каменных представителей всех городов-героев.



Неделю назад на форуме «Сообщество» в Туле один из жителей Подольска, благоустраивающих свой двор, обратился к губернатору Алексею Дюмину с просьбой привезти камень из города-героя Тулы.











В одном из микрорайонов Подольска установили памятный камень, доставленный из Тулы.Его расположили рядом с такими же природными объектами, прибывшими из Севастополя и Керчи. А в дальнейшем здесь планируют разместить каменных представителей всех городов-героев.Неделю назад на форуме «Сообщество» в Туле один из жителей Подольска, благоустраивающих свой двор, обратился к губернатору Алексею Дюмину с просьбой привезти камень из города-героя Тулы.

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