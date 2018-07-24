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24.07.2018 13:11 Режиссер Алла Сурикова снимет фильм о тульском суворовце Вести-Тула





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Мальчик в шесть лет стал сыном полка. Два года прожил на войне вместе с солдатами. Участвовал в Сталинградской битве. Спас жизнь своему приёмному отцу – командиру 142-го гвардейского стрелкового полка. За это был награждён медалью «За боевые заслуги».



Когда в Туле в 1944-м открыли Суворовское училище, Серёжа был зачислен в первый набор. Сейчас в Туле живёт выпускник первого Суворовского Виктор Васильевич Волков, который хорошо помнит Серёжу.



«Я поступил в 1949 году, нас разместили в главном корпусе на втором этаже, а их рота размещалась на третьем этаже, - рассказал Виктор Волков. – Не каждый день встречались, но часто. У нас сложились хорошие отношения, когда в 1952 году мы готовились к параду в Москве».



О тульском суворовце, выпускнике первого Суворовского училища Сереже Алешкове снимут художественный фильм. Режиссер Алла Сурикова расскажет историю самого маленького героя Великой Отечественной войны.Мальчик в шесть лет стал сыном полка. Два года прожил на войне вместе с солдатами. Участвовал в Сталинградской битве. Спас жизнь своему приёмному отцу – командиру 142-го гвардейского стрелкового полка. За это был награждён медалью «За боевые заслуги».Когда в Туле в 1944-м открыли Суворовское училище, Серёжа был зачислен в первый набор. Сейчас в Туле живёт выпускник первого Суворовского Виктор Васильевич Волков, который хорошо помнит Серёжу.«Я поступил в 1949 году, нас разместили в главном корпусе на втором этаже, а их рота размещалась на третьем этаже, - рассказал Виктор Волков. – Не каждый день встречались, но часто. У нас сложились хорошие отношения, когда в 1952 году мы готовились к параду в Москве».





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