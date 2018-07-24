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24.07.2018 13:02 Тульские хлеборобы в перерывах между дождями вышли на поля Вести-Тула





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Дожди сильно тормозят ход работ. По последним данным, пока зерновые убраны на 700 гектарах. Это одна десятая процента общей площади. Зато урожайность - свыше 42 центнеров.







В Тульской области началась уборочная кампания. Первыми в регионе на поля вышли хлеборобы Каменского района из хозяйства «Архангельское». Приступили к уборке и в Ефремовском районе. Разведку провели в хозяйствах «Возрождение», «Павлов Хутор», «Красивая Меча».Дожди сильно тормозят ход работ. По последним данным, пока зерновые убраны на 700 гектарах. Это одна десятая процента общей площади. Зато урожайность - свыше 42 центнеров.

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