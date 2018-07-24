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24.07.2018 12:44 В заводском Свято-Владимирском храме прошла служба в память Крещения Руси Татьяна Голубова





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Это единственный храм в Тульской области, освященный в честь собирателя земель русских. В этом году он отмечает девять лет со дня освящения.



По словам генерального директора «Туламашзавода» Евгения Дронова, «это строительство себя полностью оправдало. В церковь ходят очень много горожан, приезжают из регионов, но в то же время это заводской храм, в который заводчане ходят, в котором молятся, просят, благодарят».



По инициативе работников «Туламашзавода» и по благословению епископа Тульского и Белевского Кирилла в одном из производственных корпусов был создан православный центр. К 70-летнему юбилею ОАО «Туламашзавод» в 2009 году было принято решение о строительстве отдельно стоящего храма. К его возведению приступили летом 2007 года.



Завершающая проповедь митрополита стала еще одним напоминанием о нетленных страницах истории нашего государства.



В память о Крещении Руси князем Владимиром в конце X века в Свято-Владимирском храме на территории «Туламашзавода» митрополит Тульский и Ефремовский Алексий сегодня провел торжественное богослужение.Это единственный храм в Тульской области, освященный в честь собирателя земель русских. В этом году он отмечает девять лет со дня освящения.По словам генерального директора «Туламашзавода» Евгения Дронова, «это строительство себя полностью оправдало. В церковь ходят очень много горожан, приезжают из регионов, но в то же время это заводской храм, в который заводчане ходят, в котором молятся, просят, благодарят».По инициативе работников «Туламашзавода» и по благословению епископа Тульского и Белевского Кирилла в одном из производственных корпусов был создан православный центр. К 70-летнему юбилею ОАО «Туламашзавод» в 2009 году было принято решение о строительстве отдельно стоящего храма. К его возведению приступили летом 2007 года.Завершающая проповедь митрополита стала еще одним напоминанием о нетленных страницах истории нашего государства.





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